Mercato - Barcelone : Le Barça interpelle Lionel Messi pour son avenir !

Publié le 11 avril 2021 à 10h30 par B.C.

Après la défaite face au Real Madrid (2-1) ce samedi soir, Guillermo Amor, directeur des relations institutionnelles et sportives du FC Barcelone, a envoyé un message fort à Lionel Messi.

Dans un match décisif pour le titre, le Real Madrid a pris le dessus sur le FC Barcelone (2-1) ce samedi soir et s’est emparé de la première place du Championnat en attendant le match entre le Betis et l’Atlético ce dimanche. Une rencontre dans laquelle ne s’est guère illustré Lionel Messi, qui disputait peut-être le dernier Clasico de sa carrière. En effet, le contrat de l’Argentin avec le FC Barcelone court jusqu’à la fin de la saison, et sa prolongation reste très incertaine. Le PSG et Manchester City sont à l’affût pour mettre la main sur Lionel Messi, mais chez les Blaugrana , on refuse toujours d’imaginer le numéro 10 s’en aller.

« Nous espérons que Messi décide de continuer »