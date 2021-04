Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane reçoit un terrible message pour son avenir !

Publié le 6 avril 2021 à 13h00 par T.M.

Alors que le flou entoure déjà l’avenir de Zinedine Zidane, un départ pourrait bel et bien être à l’ordre du jour si Enrique Riquelme est élu président du Real Madrid.

Cette saison plus que jamais, Zinedine Zidane s’est retrouvé en grand danger au Real Madrid. Proche de la sortie à plusieurs reprises, l’entraîneur français a toutefois réussi à chaque à s’en sortir. Toutefois, compte tenu des résultats en dents de scie de son équipe, Zidane se retrouve fragilisé sur le banc du Real Madrid. Et malgré un contrat jusqu’en 2022, Zizou pourrait ne pas aller au terme de son engagement avec les Merengue. D'autant plus si Enrique Riquelme venait à être élu président à la place de Florentino Pérez.

« Zidane ne sera pas notre entraîneur »