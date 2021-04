Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prix de Mauro Icardi serait fixé !

Publié le 11 avril 2021 à 18h10 par K.V.

Visiblement convaincus de vouloir se séparer de Mauro Icardi, les dirigeants du PSG auraient fixé le prix de vente de l'Argentin.

Alors que Leonardo et le Paris Saint-Germain souhaitent prolonger Neymar et Kylian Mbappé, comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, ils souhaitent également conserver Moise Kean, lui qui est actuellement prêté par Everton, et frapper un grand coup sur le marché des transferts. Par conséquent, un attaquant devrait quitter le club incessamment sous peu. À en croire les dernières rumeurs, Mauro Icardi serait sur le départ, lui qui rêverait de retourner en Italie. Sans oublier qu'il serait toujours dans le viseur de la Juventus. Une chose est sûre, pour s'offrir les services de l'attaquant du PSG, le club italien va devoir sortir le chéquier.

40M€ pour Icardi !