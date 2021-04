Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle annonce troublante sur l’avenir de Paulo Dybala !

Publié le 11 avril 2021 à 15h15 par B.C.

Dans le viseur de Leonardo depuis son retour au PSG, Paulo Dybala est encore loin d’une prolongation avec la Juventus, alors que son contrat court jusqu’en juin 2022. Ce dimanche, Fabio Paratici, directeur général du club turinois, a reconnu que ce dossier était délicat.

En difficulté à la Juventus, Paulo Dybala voit son avenir s’inscrire en pointillé. Les discussions pour sa prolongation de contrat traînent en longueur, et cette situation pourrait ainsi précipiter son départ, ce qui n’a pas échappé à Leonardo. Depuis son retour au PSG, le directeur sportif brésilien suit attentivement la situation de l’Argentin, ciblé en 2019 pour remplacer Neymar lorsque ce dernier souhaitait retourner au FC Barcelone, et d’après la presse italienne, un échange entre Dybala et Mauro Icardi, qui peine lui aussi à retrouver son meilleur niveau, serait à envisager lors du prochain mercato estival. Interrogé ce dimanche par Sky Italia avant la rencontre entre la Juve et le Genoa, Fabio Paratici a reconnu le caractère complexe du dossier Dybala.

« Nous devons avoir le sens des responsabilités dans toutes les actions que nous entreprenons »