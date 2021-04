Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour oublier Mbappé, le Qatar va frapper très fort !

Publié le 11 avril 2021 à 14h30 par Arthur Montagne

L'avenir de Kylian Mbappé est encore très incertain alors que son contrat s'achève en juin 2022. Par conséquent, le PSG, bien décidé à ne prendre aucun risque, anticipe un éventuel départ de sa star et prépare déjà sa succession avec une short-list qui a très fière allure.

« Nous devrons voir les choses et nous arriverons bientôt à une situation plus concrète avec eux, pour faire des annonces qui devraient vous rendre heureux. Mais pour l’instant, nous devons nous concentrer sur la compétition . » Leonardo l'a annoncé mercredi soir, de bonnes nouvelles sont attendues concernant l'avenir de Kylian Mbappé. Toutefois, pour le moment, l'attaquant du PSG ne semble pas pressé de trancher pour son avenir alors que son contrat prend fin en juin 2022. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'ancien Monégasque souhaite conserver son destin en mains en s'engageant sur un bail de courte durée tandis que le PSG préférerait lui offrir un contrat sur le long terme, à l'image de Neymar qui devrait prolonger jusqu'en juin 2026. Par conséquent, tout semble possible dans ce dossier bien parti pour se poursuivre encore quelques. Comme il l'a annoncé au micro de Sky Allemagne , Kylian Mbappé n'est pas vraiment pressé à l'idée de donner sa réponse : « Annoncer mon avenir maintenant ? Non. Je ne veux pas que tout le monde commence à parler de moi et mon avenir au lieu de notre victoire. L’équipe est plus importante que moi. » Par conséquent, le PSG prépare ses arrières.

