Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une réponse imminente de Kylian Mbappé ? La réponse !

Publié le 11 avril 2021 à 12h10 par A.M. mis à jour le 11 avril 2021 à 12h21

Alors que la réponse de Kylian Mbappé concernant son avenir est très attendue, l'attaquant du PSG ne semble pas disposé à donner sa réponse tout de suite.

Après son doublé contre le Bayern Munich mercredi, Kylian Mbappé a été interrogé sur son avenir au micro de Sky Allemagne : « Annoncer mon avenir maintenant ? Non. Je ne veux pas que tout le monde commence à parler de moi et mon avenir au lieu de notre victoire. L’équipe est plus importante que moi ». Un message assez clair. L'attaquant du PSG, sous contrat jusqu'en juin 2022, ne compte pas trancher tout de suite pour son avenir bien que sa réponse concernant une prolongation soit attendue par tous les acteurs du football européen. C'est précisément les informations livrées par le10sport.com cette semaine : Kylian Mbappé veut rester maître de son destin et n'envisage pas un nouveau contrat longue durée pour le moment.

Mbappé ne compte pas donner sa réponse tout de suite