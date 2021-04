Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un prix colossal fixé pour le transfert d'Harry Kane ?

Publié le 11 avril 2021 à 13h45 par B.C.

En quête de titres, Harry Kane pourrait être tenté de quitter Tottenham cet été, surtout si son club ne parvient pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Alors que le PSG serait à l’affût, Daniel Levy verrait les choses en grand pour son attaquant.

Avec l’avenir incertain de Mauro Icardi et Kylian Mbappé, le PSG pourrait être contraint de frapper fort cet été pour renforcer son secteur offensif. Ainsi, Leonardo étudierait plusieurs pistes, et Mauricio Pochettino aurait déjà sa préférence. D’après la presse britannique et espagnole, le PSG se pencherait notamment sur la situation d’Harry Kane, l’ancien protégé de Pochettino à Tottenham. De son côté, l’international anglais se poserait des questions pour son avenir et n’écarterait pas un départ si son club ne se qualifiait pas pour la prochaine Ligue des champions. Ainsi, le PSG et les autres prétendants pourraient avoir une grosse ouverture, sachant que les Spurs pointent à la 7e place de la Premier League, à cinq points du quatuor de tête avant le choc face à Manchester United ce dimanche, mais Daniel Levy n’a pas l’intention de faciliter les choses.

Une offre colossale nécessaire pour Harry Kane