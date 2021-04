Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le fils de Zidane revient sur son départ !

Publié le 11 avril 2021 à 13h00 par K.V.

Non conservé par le Real Madrid, Luca Zidane a dû trouver un point de chute. Une prise de décision qui s'est faite naturellement selon lui.

Arrivé au terme de son contrat à l'été 2020, Luca Zidane n'a pas été conservé par le Real Madrid et a dû prendre un nouveau départ, plus ou moins loin de son père, après 16 années de bons et loyaux services. Alors que plusieurs portes s'étaient entrouvertes en Ligue 1, le fils de Zinedine Zidane a finalement pris la décision de rejoindre le Rayo Vallecano, en deuxième division espagnole. Titulaire à huit reprises depuis son arrivée, Luca Zidane n'est que remplaçant le reste du temps. Pour autant, le gardien de 22 ans est revenu sur son choix, qu'il avoue avoir pris sans aucun doute.

Luca Zidane ne regrette rien