Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a refusé 300M€ pour Neymar !

Publié le 11 avril 2021 à 19h45 par A.D.

Lors de l'été 2019, Neymar aurait pu rejoindre le Real Madrid. Comme l'a révélé Wagner Ribeiro, Florentino Pérez était prêt à offrir 300M€ au PSG pour s'offrir les services du Brésilien, mais Nasser Al-Khelaïfi a fermé totalement la porte à un départ de son numéro 10.

Arrivé du FC Barcelone à l'été 2017, Neymar aurait pu faire ses valises et quitter le PSG seulement deux ans après son arrivée. Alors qu'elle aurait regretté son transfert vers Paris, la star brésilienne aurait tenté de revenir au Barça à l'été 2019, sans succès. En parallèle, le Real Madrid aurait essayé de s'offrir les services de Neymar. Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, se serait montré intransigeant, refusant des sommes folles pour conserver son numéro 10.

«Même pour un milliard, Neymar ne part pas»