Mercato - PSG : L’énorme bombe lâchée par ce proche de Neymar

Publié le 11 avril 2021 à 19h10 par A.C.

Ancien agent de Neymar, Wagner Ribeiro est persuadé que la star du Paris Saint-Germain ne devrait pas changer de club.

L’avenir de Neymar fait une nouvelle fois beaucoup parler à travers l’Europe. Cette fois, le Paris Saint-Germain semble toutefois assez serein. Nous vous avons en effet expliqué sur le10sport.com que le Brésilien est plus heureux que jamais à Paris, avec ses envies de départ de 2019 bien loin derrière lui. Une prolongation est donc imminente, avec Leonardo qui travaille sur ce dossier depuis plusieurs mois déjà. Pourtant, la presse catalane a relancé les spéculations autour d’un retour de Neymar au FC Barcelone, club qu’il a quitté en 2017 dans des circonstances assez étranges. A l’époque, l’actuelle star du PSG s’était notamment quittée en très mauvais termes avec le président Josep Maria Bartomeu. The Daily Record fait toutefois remarquer que Bartomeu n’est plus là et la présence de Joan Laporta pourrait bien tenter Neymar de revenir au Barça.

