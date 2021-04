Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin n'aurait plus le choix !

Publié le 11 avril 2021 à 18h30 par D.M.

Sous contrat jusqu'en juin prochain, Florian Thauvin n’a toujours pas prolongé son bail avec l’OM et pourrait franchir la porte de sortie à la fin de la saison. Annoncé dans le viseur du FC Séville et de Crystal Palace, le joueur privilégierait un départ vers le Milan AC et serait prêt à faire des efforts pour évoluer en Serie A.

Avec Jordan Amavi, il est l’un des joueurs dont l’avenir à l’OM s’écrit en pointillés. Sous contrat jusqu’en juin prochain, Florian Thauvin n’a toujours pas prolongé son contrat avec le club marseillais. Pourtant, Pablo Longoria fait pourtant tout son possible pour le convaincre de rester selon les informations exclusives du 10 Sport.com. Mais le nouveau président de l’OM serait à court d’arguments. Comme indiqué par la Gazzetta dello Sport, le champion du monde n’a que très peu de chances de prolonger son contrat avec la formation phocéenne notamment en raison de la situation sportive du club. Sixième au classement de la Ligue 1, l'OM reste sur un nouveau match nul face à Montpellier ce samedi (3-3) et n'est pas certain de de se qualifier pour la Ligue Europa la saison prochaine. Florian Thauvin pourrait quitter Marseille gratuitement à la fin de cet exercice et plusieurs équipes ont coché son nom.

Thauvin ne voudrait pas retourner en Angleterre, le FC Séville se retire

Ancien joueur de Newcastle, le joueur de 28 ans a gardé une belle cote en Angleterre. A en croire les médias britanniques, l’ailier apparaitrait dans le viseur d’une équipe de Premier League. Selon les informations du Sun divulguées ce dimanche, Florian Thauvin figurerait sur la short-list de Crystal Palace, qui pointe à la 13 ème place au classement. Toutefois, selon le tabloïd l’international français n’est pas la grande priorité de la formation londonienne, qui vise Ismaïla Sarr (Watford). Ce transfert qui n’a que très peu de chances de voir le jour puisque Thauvin réclamerait un salaire annuel de 7M€, bien trop élevées pour Crystal Palace. Par ailleurs la Gazzetta dello Sport a annoncé, ce samedi, que le joueur de l’OM ne souhaitait pas retourner en Premier League. L’ancien membre de Bastia voudrait découvrir un nouveau pays et aurait une préférence pour l’Italie.

Un départ au Milan AC pour Thauvin ?