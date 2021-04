Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin aurait des exigences faramineuses pour son avenir !

Publié le 11 avril 2021 à 16h10 par B.C.

Alors que son contrat avec l’OM arrive à terme, Florian Thauvin reste dans le flou pour son avenir. L’attaquant dispose de plusieurs pistes, mais ses exigences financières pourraient lui fermer des portes.

Libre à l’issue de la saison, Florian Thauvin pourrait quitter l’OM très prochainement. À Marseille, on espère toutefois convaincre l’international tricolore de prolonger son bail. Comme vous l’a révélé le10sport.com en début d’année, Pablo Longoria fait le forcing pour trouver un terrain d’entente avec l’attaquant, tandis que Jorge Sampaoli n’a pas tari d’éloges à l’égard de ce dernier : « Thauvin pour moi est l'un des joueurs les plus importants de cette équipe. Quand je le vois jouer, je me dis qu'on aimerait beaucoup continuer avec lui à l'avenir, mais comme je l'ai dit pour Milik, il y a plein de paramètres extra-sportifs qui dépassent la simple volonté du coach. » Dans le viseur de l’AC Milan et de Crystal Palace, Florian Thauvin ne fermerait toutefois pas la porte à un départ, notamment afin de revoir son salaire à la hausse.

Thauvin réclamerait 7M€ par saison