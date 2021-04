Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid et le Barça seraient passés à l’action pour Pogba !

Publié le 11 avril 2021 à 14h15 par B.C.

Alors que son avenir est très incertain, Paul Pogba susciterait l’intérêt de plusieurs clubs européens, à l’instar du PSG. Cependant, c’est le Real Madrid et le FC Barcelone qui auraient récemment bougé leurs pions.

Lié à Manchester United jusqu’en juin 2022, Paul Pogba pourrait quitter les Red Devils dès cet été. Mino Raiola, son agent, avait en effet indiqué en décembre dernier que l’international français se dirigeait vers un départ, à un an de la fin de son contrat. La Juventus, le PSG ou encore le Real Madrid seraient notamment à l’affût pour mettre la main sur le champion du monde tricolore, encore très loin de prolonger avec Manchester United malgré le forcing de ses coéquipiers. Alors que Pogba privilégierait la Juventus en cas de départ, cela n’empêcherait pas les autres clubs intéressés de bouger leurs pions.

Le Real et le Barça passent à l’action