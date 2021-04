Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le fils de Zidane lance un appel du pied à Longoria !

Publié le 11 avril 2021 à 11h10 par K.V.

Alors que Pablo Longoria s'est lancé à la recherche d'un nouveau gardien capable de succéder à Steve Mandanda, le président de l'OM a reçu un appel du pied de la part d'un certain... Luca Zidane !

Visiblement à la recherche du successeur de Steve Mandanda, qui vient de fêter ses 36 ans, Pablo Longoria et l'Olympique de Marseille garderaient notamment un œil sur Alban Lafont, actuellement prêté par la Fiorentina au FC Nantes, et Alexander Nübel, doublure de Manuel Neuer au Bayern Munich. Deux dossiers complexes. Et si, en cas d'échec, Pablo Longoria se tournait vers l'Espagne et le Rayo Vallecano, où évolue actuellement un certain Luca Zidane ? Une chose est sûre, le fils de Zinedine Zidane, natif de Marseille, ne serait pas contre de jouer sous le maillot de l'OM, bien au contraire, et il l'a fait savoir.

« J'aimerais bien pouvoir jouer là-bas un jour »