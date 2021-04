Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La méthode Sampaoli est encore validée dans le vestiaire !

Publié le 11 avril 2021 à 17h10 par K.V.

Même si l'Olympique de Marseille n'a pu ramener que le point du nul de Montpellier (3-3), les enseignements à conserver sont positifs, comme en témoigne la sortie de Lucas Perrin.

Sur la pelouse de Montpellier, l'Olympique de Marseille aurait pu décrocher un deuxième succès consécutif. Mais c'était sans compter l'ultime réalisation de Gaëtan Laborde, dans les arrêts de jeu d'une rencontre extrêmement tendue, qui a permis au MHSC d'égaliser (3-3). Un manque de concentration qui coûte cher aux Marseillais, qui laissent échapper des points précieux. Pour autant, Jorge Sampaoli s'est dit satisfait et Lucas Perrin, deuxième buteur olympien, est revenu sur la méthode instaurée par son entraîneur.

«Le coach est rigoureux»