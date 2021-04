Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tout est relancé pour le retour de Benzema à l’OL !

Publié le 11 avril 2021 à 16h30 par B.C.

Alors que l'idée d'un retour de Karim Benzema fait l’unanimité du côté de l’OL, les prestations flamboyantes de l’attaquant français au Real Madrid pourraient mettre à mal cette opération.

Formé à l’OL, Karim Benzema n’a jamais caché son attachement pour le club rhodanien. Invité de la chaîne du club en avril 2020, l’attaquant français ouvrait d’ailleurs la porte à un retour à Lyon : « On me le répète souvent parce que je pense que les gens savent à quel point je suis attaché à Lyon. Si aujourd’hui je suis là, c’est aussi grâce à l’OL. Dans l’immédiat, non parce que je suis dans le meilleur club du monde et j’ai encore beaucoup à faire, mais après je ne sais pas. Terminer à Lyon et revenir, pourquoi pas. Dans tous les cas, je reviendrai à Lyon, c’est sûr, que ce soit dans le football ou non. » Du côté de l’Olympique Lyonnais, il n’y a pas de débat sur la possibilité de revoir Karim Benzema sous le maillot des Gones , puisque Jean-Michel Aulas et Juninho n’ont jamais caché leur souhait de revoir l’enfant du club revenir avant la fin de sa carrière. « Mon envie, c’est de proposer à Karim qu’il termine la carrière chez nous , avait confié Juninho, directeur sportif de l’OL, en novembre 2019 sur OLTV . Il a tout réussi, il a sa vie économique équilibrée. Il est d’ici. Pourquoi pas faire un peu d’effort au niveau économique, car on ne pourra pas payer le même salaire qu’à Madrid. J’ai fait ça avec Vasco. J’ai envie de discuter avec Karim. Je vais attendre le bon moment. (…) J’aimerais bien qu’il vienne jouer deux ans avec nous, encadrer certains jeunes. Karim pourrait être ce leader-là. Je rêve qu’il termine sa carrière ici chez nous. » Un scénario qui semblait clairement envisageable à cette époque, d’autant que Florentino Pérez se montre très exigeant lorsqu’il s’agit de prolonger ses joueurs trentenaires. Mais à 33 ans, Karim Benzema est actuellement au sommet de sa carrière, et cela rebat naturellement les cartes.

« Il est exceptionnel »

Avec 25 réalisations en 35 apparitions cette saison, Karim Benzema est au meilleur de sa forme et enchaîne les buts cruciaux pour son équipe. Ce samedi, le natif de Lyon a de nouveau fait trembler les filets face au FC Barcelone (2-1), et tout le monde s’accorde à dire au Real Madrid que Benzema est la pièce maîtresse du club. « Il progresse depuis qu’il est au Real. On ne sait pas quand il va s’arrêter, et je ne parle pas de son but , reconnaissait Zinedine Zidane le 16 avril, après la victoire face à l’Atalanta en Ligue des champions. Il est évidemment capable d’en marquer, c’est un avant-centre. C’est surtout dans le jeu. Il est exceptionnel dans le jeu. Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de maîtriser le ballon comme il le fait, de faire jouer les autres et surtout ne pas perdre le ballon. Je ne sais pas combien il en a perdu, mais sûrement pas beaucoup. Et surtout, il est efficace… » Dans le contexte actuel, difficile d’imaginer le Real Madrid perdre un joueur de ce niveau, d’autant que les Merengue sont encore loin d’avoir mis la main sur Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Kylian Mbappé (PSG), les deux cibles prioritaires pour rajeunir le secteur offensif. Ainsi, OK Diario annonçait il y a quelques jours que Florentino Pérez avait prévu d’entamer des discussions avec Karim Benzema pour prolonger son bail courant jusqu’en juin 2022. S’il venait à renouveler d’une seule année, le Français aura alors 35 ans à l’issue de son bail. De quoi s’interroger sur la faisabilité d’un retour à l’OL.

« Il est plus proche de signer une prolongation au Real Madrid que de revenir à Lyon »