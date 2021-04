Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Avenir, polémiques... Dembélé lâche ses vérités !

Publié le 11 avril 2021 à 15h30 par Arthur Montagne

Revenu à son meilleur niveau, Ousmane Dembélé s'est prononcé sur son avenir au FC Barcelone et assure que les polémiques sur son hygiène de vie ainsi que ses blessures, sont désormais loin derrière lui.

Recruté en 2017 pour remplacer Neymar, parti au PSG, Ousmane Dembélé a eu le plus grand mal à s'intégrer au FC Barcelone. Rapidement pointé du doigt pour son hygiène de vie et ses blessures à répétition, l'ancien Rennais n'a jamais pleinement justifié l'investissement consenti par le club blaugrana . A tel point que son avenir a été remis en cause ces derniers mois. En 2019, Ousmane Dembélé aurait d'ailleurs pu être impliqué dans le deal pour rapatrier Neymar. Cependant, cette saison, l'ailier français semble avoir enfin trouvé son rythme de croisière... dans l'axe. Ronald Koeman qui ne peut compter que sur Martin Braithwaite au poste d'avant-centre, utilise la vitesse d'Ousmane Dembélé en position de numéro 9. Un retour en forme qui le réjouit.

«L'hygiène de vie, ce sont les gens qui parlent, c'est tout»

En effet, dans une interview accordée à beIN SPORTS , Ousmane Dembélé juge son retour en forme et tort le cou aux polémiques concernant son hygiène de vie : « Quand je rentre à Évreux, je prends un kebab seulement. Quand tu fais quatre ans à Barcelone, on ne peut pas te parler d'hygiène de vie. Mon hygiène de vie elle est bonne. Ce n'est pas ça qui fait que je me blessais souvent. Cette année ça va beaucoup mieux. L'hygiène de vie, ce sont les gens qui parlent, c'est tout (...) J'ai toujours gardé le sourire, même après une blessure. Après une blessure contre Dortmund, j'étais abattu. Des fois tu as des moments compliqués, des moments où tu vas te blesser. Il y a des épreuves dans la vie qu'il faut surmonter, puis travailler et revenir plus fort . »

Dembélé laisse planer le doute sur son avenir