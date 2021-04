Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : La réponse d’Ousmane Dembélé sur son hygiène de vie !

Publié le 11 avril 2021 à 10h00 par La rédaction

Régulièrement blessé les saisons passées, Ousmane Dembélé semble être enfin libre de tout problème physique. Critiqué pour son hygiène de vie qui aurait été la cause de ses nombreuses absences, l’international tricolore a tenu à répondre à ses détracteurs.

Cette saison, Ousmane Dembélé semble enfin être libéré de ses blessures. L’international tricolore arrive à enchaîner les matchs et même à briller avec le FC Barcelone. Le joueur est très apprécié par Ronald Koeman, qui a fait de l’ailier de 23 ans un titulaire indiscutable de son onze. Certains pensent que ces résultats sont dus à plus de sérieux et une meilleure hygiène de vie de la part de l’ancien du Borussia Dortmund, fortement critiqué sur ces deux points les années précédentes à cause de ses blessures à répétition. Mais désormais, le Français semble épanoui. Il a d’ailleurs tenu à répondre à ses détracteurs.

«Mon hygiène de vie elle est bonne. Ce n'est pas ça qui fait que je me blessais souvent»