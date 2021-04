Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Hygiène de vie, critiques… Dembélé tape du poing sur la table !

Publié le 10 avril 2021 à 22h10 par Th.B.

Pointé du doigt pour son hygiène de vie et ses blessures récurrentes, Ousmane Dembélé s’est défendu au micro de beIN SPORTS en jouant la carte de la longévité.

Avant cette saison, Ousmane Dembélé était sujet à bien des critiques en raison de ses blessures à répétition ou encore pour ses retards réguliers aux entraînements. Grâce à un changement d’alimentation et à une préparation mise entre les mains de coachs sportifs professionnels, Dembélé montre toute l’étendue de son talent au FC Barcelone au cours de cet exercice. Si bien qu’une prolongation de contrat semble être dans les tuyaux du côté de la nouvelle administration du Barça , le sien courant jusqu’en juin 2022. Interrogé sur les critiques dont il a fait l’objet, Ousmane Dembélé est monté au créneau.

« Quand tu fais quatre ans à Barcelone, on ne peut pas te parler d’hygiène de vie »