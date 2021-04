Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : L'énorme coup de gueule de Koeman après le Clasico !

Publié le 11 avril 2021 à 8h30 par K.V.

Tout comme au match aller, c'est bel et bien le Real Madrid qui a fait tomber le FC Barcelone (2-1), emportant ainsi le second Clasico de la saison. Mais, plus que le résultat du match, c'est un fait de jeu qui a fait sortir de ses gonds un certain Ronald Koeman.

Véritablement absents en première période, les joueurs du FC Barcelone ont encaissé deux buts en moins d'une demi-heure, le premier signé Karim Benzema, le second Toni Kroos. De quoi permettre au Real Madrid de prendre un avantage considérable, à la fois au niveau du score mais aussi mentalement. Car oui, les Barcelonais ont eu énormément de mal à rentrer dans le match. Il a fallu attendre l'heure de jeu pour que le jeune Oscar Mingueza réduise le score (2-1). Alors que le FC Barcelone n'a jamais vraiment eu l'occasion d'égaliser, tous les regards se sont par la suite tournés vers l'arbitre. Et pour cause, à la 84e minute, Martin Braithwaite s'est écroulé dans la surface après un contact avec Benjamin Mendy. De quoi faire naître une énième polémique autour de l'arbitrage vidéo, à laquelle Ronald Koeman a évidemment réagi.

«Je ne demande qu'à l'arbitre de prendre les bonnes décisions. C'est un penalty pour Braithwaite»