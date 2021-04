Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Piqué... Comment Neymar a fait capoter son transfert au Real Madrid !

Publié le 11 avril 2021 à 20h45 par A.D.

Lors de l'été 2012, Neymar était partagé entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Alors que la star brésilienne a finalement signé au Barça, Wagner Ribeiro a dévoilé les coulisses de son transfert avorté à la Maison-Blanche.

Alors qu'il brillait à Santos, Neymar a tapé dans l'oeil du FC Barcelone et du Real Madrid. Courtisée par les deux meilleurs clubs de Liga, la star brésilienne a finalement posé ses valises en Catalogne à l'été 2013. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Wagner Ribeiro a raconté comment l'actuel pensionnaire du PSG avait snobé le Real Madrid pour signer au Barça. Comme l'a expliqué son ancien agent, Neymar n'avait d'yeux que pour le club blaugrana et a été charmé par Lionel Messi et Gerard Piqué.

«Neymar ne voulait pas aller à Madrid»