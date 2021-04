Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a risqué très gros !

Publié le 11 avril 2021 à 17h30 par Amadou Diawara

Alors qu'il a réussi à remettre le Real Madrid sur pieds ces dernières semaines, Zinedine Zidane pourrait tout de même partir à la fin de la saison. Et avant de s'envoler vers d'autres horizons, le coach français pourrait réaliser un doublé historique avec la Liga et la Ligue des Champions.

En difficulté à plusieurs reprises cette saison avec le Real Madrid, Zinedine Zidane aurait pu être remercié à trois reprises par Florentino Pérez. Toutefois, le coach français a démontré qu'il avait d'énormes ressources et est toujours parvenu à renverser la vapeur pour sauver sa peau. Malgré tout, Zinedine Zidane ne serait pas hors de danger pour autant. Selon les dernières informations de The Athletic , le coach du Real Madrid risquerait toujours d'être évincé à la fin de la saison. A en croire le journaliste Dermot Corrigan, la direction madrilène envisagerait de se séparer de Zinedine Zidane, même s'il parvient à remporter un trophée cette saison. Alors que le Real Madrid est leader de Liga et qu'il a de grandes chances de se qualifier pour la demi-finale de la Ligue des Champions, le Ballon d'Or 98 pourrait disputer sa dernière saison à la Maison-Blanche . D'autant que le Real Madrid voudrait trouver un nouvel entraineur pour incarner son nouveau projet.

«Trois fois Florentino Pérez a essayé de virer Zidane, et là...»

D'après les dernières indiscrétions de L'Equipe , Florentino Pérez aurait l'intention de donner un nouvel élan au Real Madrid. En effet, les hautes sphères du club merengue estimeraient qu'un changement d'entraineur est nécessaire pour lancer un tout nouveau projet. Dans cette optique, Zinedine Zidane pourrait donc être poussé vers la sortie en fin de saison pour révolutionner le Real Madrid. Et avant de faire ses valises, le coach français pourrait offrir un doublé historique à la Maison-Blanche selon Fred Hermel.

Un doublé historique et puis s'en va pour Zinedine Zidane ?