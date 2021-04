Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barça, Chelsea... Le feuilleton Dybala est enfin lancé !

11 avril 2021

L’avenir de Paulo Dybala a enflammé l’Italie. L’idole des supporters de la Juventus semble en effet en instance de départ et les plus grands clubs d’Europe semblent se l’arracher, notamment le PSG et le FC Barcelone.

L’amour ne dure qu’un temps. Pour Paulo Dybala ça pourrait être six ans. Arrivé en 2015 en provenance de Palermo, pour 40M€, l’Argentin n’a pas tardé à entrer dans le cœur des supporters de la Juventus. Le départ de Paul Pogba en 2016 a en effet la place libre à un nouveau jeune talent, mais ce sont surtout les ressemblances de Dybala avec une ancienne gloire de La Vieille Dame qui ont conquis les Bianconeri . Héritant du numéro 10, Dybala a en effet assumé la succession d’Alessandro Del Piero, avec lequel il entretient d’ailleurs une excellente relation. Son talent a fait le reste, puisque même depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo en 2018, Dybala a gardé une place de choix dans le cœur des supporters de la Juventus.

Le divorce est consommé entre la Juve et Dybala

Mais tout cela semble fini. La Gazzetta dello Sport fait état de très grosses tensions entre Paulo Dybala, son entourage et la Juventus. D’après les informations du célèbre quotidien italien, le club aurait soumis une offre de prolongation à Dybala, lors de l’automne dernier. Une offre qui devait faire rentrer l’attaquant dans « les 20 joueurs les mieux payés d’Europe », à en croire le président Andrea Agnelli. Mais cette offre n’existerait tout bonnement plus ! La Gazzettta , mais également plus récemment Sport Mediaset , assure que la Juve aurait retiré cette offre de prolongation et aurait désormais expliqué à Dybala que s’il souhaite prolonger, ce sera aux mêmes sommes qu’en 2017, lors de sa première prolongation. Ce dimanche, le directeur sportif de Fabio Paratici n’a pas rassuré, puisque s’il a déclaré au micro de Sky Sport Italia être toujours en contact avec le clan Dybala, il a laissé entendre que la crise actuelle pourrait influencer les choses.

