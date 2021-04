Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’étrange sortie de Pirlo sur Dybala...

Publié le 11 avril 2021 à 17h45 par A.C. mis à jour le 11 avril 2021 à 17h48

Andrea Pirlo, coach de la Juventus, s’est une nouvelle fois exprimé au sujet de l’avenir de Paulo Dybala.

C’est un sujet qui fait énormément parler en Italie. Numéro 10 de la Juventus et vu comme le grand successeur d’Alessandro Del Piero à Turin, Paulo Dybala pourrait plier bagages à la fin de la saison. La Gazzetta dello Sport parle en effet de grosses tensions entre lui, son entourage et la Juve, qui aurait ainsi pris la décision de le vendre ou au mieux l’échanger, lors du prochain mercato estival. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain où Leonardo préparerait justement un deal impliquant Dybala et Mauro Icardi, très apprécié par la Juve. D'autres clubs semblent être dans le coup, avec notamment Chelsea, Tottenham ou encore le FC Barcelone.

« L’avenir de Dybala ne me regarde pas »