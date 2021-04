Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dybala, Icardi... Une grosse opération prend forme !

Publié le 11 avril 2021 à 16h45 par A.M.

Régulièrement annoncés sur le départ, Paulo Dybala et Mauro Icardi pourraient bien être à l'origine d'un chassé-croisé cet été entre la Juventus et le PSG.

Recruté définitivement par le PSG il y a un an, Mauro Icardi pourrait déjà quitté le club de la capitale. Et pour cause, l'international argentin peine à convaincre ces dernières semaines et enchaîne les blessures, au point que le club de la capitale envisage donc un départ de son avant-centre et travaille déjà sur sa succession. Moise Kean pourrait être conservé cet été, tandis que le nom d'Harry Kane circulerait également en interne. Mais dans l'opération Icardi, le PSG pourrait déjà récupérer du lourd.

L'échange Icardi-Dybala se confirme