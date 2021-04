Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar aurait pu rejoindre Paris... un an plus tôt !

Publié le 11 avril 2021 à 19h30 par A.C.

Ancienne star du FC Barcelone, Neymar a rejoint le Paris Saint-Germain en 2017. Pourtant, il aurait bien pu arriver avec un peu d’avance...

Qu’ils semblent loin les caprices de l’été 2019. A l'époque, Neymar faisait des pieds et des mains pour quitter le Paris Saint-Germain et retrouver Lionel Messi au FC Barcelone. Il a ainsi été en Une de la presse catalane pendant des longs mois, avec un véritable feuilleton qui s’est créé... mais finalement rien ne s’est produit. Neymar est en effet resté au PSG, à contre-cœur selon certains observateurs. Cet échec n’a pourtant pas découragé le Barça. Le retour de Neymar a été évoqué de nombreuses fois ces dernières années, notamment récemment, avec le départ de Josep Maria Bartomeu. Les relations entre Neymar, son entourage et l’ancien président barcelonais sont en effet glaciales et à en croire The Daily Record , l’arrivée de Joan Laporta à la présidence pourrait tout changer. Nous vous avons pourtant expliqué sur le10sport.com que la prolongation de Neymar avec le PSG est imminente, avec un contrat qui le lierait à son club jusqu’en 2026.

Le PSG proposait 26M€ à Neymar, en 2016