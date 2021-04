Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça relance totalement le feuilleton Dybala !

Publié le 11 avril 2021 à 19h15 par A.C.

Le Paris Saint-Germain serait loin d’être le seul club sur les traces de Paulo Dybala.

La presse italienne en est persuadée : cet été marquera la fin de l’histoire d’amour entre Paulo Dybala et la Juventus. La Gazzetta dello Sport parle de grosses tensions entre le joueur, son entourage et le club turinois, qui souhaiterait ainsi le vendre à un an de la fin de son contrat. Leonardo, qui a déjà tenté d’attirer Dybala au Paris Saint-Germain par le passé, se serait déjà positionné. Ces derniers jours, d’autres pistes ont été évoquées pour Dybala, notamment en Angleterre, avec Chelsea et Tottenham. Mais le véritable danger pour le PSG, pourrait venir d’ailleurs....

Le Barça et la Juve vont se retrouver pour parler de Dybala