Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi prêt à plomber les plans de Leonardo !

Publié le 11 avril 2021 à 21h45 par A.C.

Mauro Icardi, annoncé avec insistance proche d’un départ du Paris Saint-Germain, pourrait bien surprendre tout le monde.

Son avenir semble déjà écrit, si l’on s’en fie aux indiscrétions de la presse italienne. Après deux années passées en France, Mauro Icardi devrait retrouver la Serie A et l’Italie. Plusieurs clubs semblent en effet prêts à accueillir l’attaquent du Paris Saint-Germain, comme l’AS Roma et le Napoli, mais surtout la Juventus ! Le club turinois suit Icardi depuis son explosion à la Sampadoria et de plus en plus de médias de l’autre côté des Alpes parlent d’un échange entre la Juve et le PSG, avec Icardi et Paulo Dybala.

Icardi tenté par la Premier League ?