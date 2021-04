Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La vente de Mauro Icardi pourrait poser un gros problème... au RC Lens !

Publié le 11 avril 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que Mauro Icardi semble plus que jamais sur le départ du PSG, cela pourrait précipiter le retour d’Arnaud Kalimuendo à Paris.

Cet été, le Paris Saint-Germain pourrait bien connaître de sérieux changements sur le front de son attaque, notamment au poste d’avant-centre. Et pour cause, la situation de Moise Kean va rapidement être au cœur de négociation avec Everton, l’international italien n’étant que prêté sans option d’achat. Mais surtout, l’avenir de Mauro Icardi pourrait s’écrire loin du PSG.

L’avenir de Kalimuendo relancé par Icardi