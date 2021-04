Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Transfert, McCourt... Sampaoli met une énorme pression !

Publié le 11 avril 2021 à 4h00 par A.M.

Alors que Jorge Sampaoli a affiché ses ambitions pour le Mercato estival, Grégory Sertic y voit un coup de pression à Frank McCourt mais aussi à ses joueurs.

« Avec le président on ne parle pas des moyens, on parle des besoins et comment les combler. On n'aura pas le budget des grands clubs, mais on aura une bonne équipe. Quand on n'a pas les moyens il faut être créatif dans le recrutement ». Ces derniers jours, Jorge Sampaoli se montrait assez concernant ses volontés pour le mercato estival qui s’annonce très animé. Il faut dire que Pablo Longoria prévoit une sacrée revue d’effectif à l’OM. Mais d’après Grégory Sertic, c’est aussi une manière de mettre la pression.

«S’ils n’accrochent pas l’Europa League, ils prendront la porte»