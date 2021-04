Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Chelsea... Ces révélations troublantes sur Neymar !

Publié le 11 avril 2021 à 21h15 par A.D.

Avant de rejoindre le FC Barcelone, Neymar aurait pu s'engager en faveur du Real Madrid ou de Chelsea. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Wagner Ribeiro a expliqué pourquoi la star du PSG avait refusé un transfert vers ces deux clubs.

Etincelant sous les couleurs de Santos, Neymar a migré vers l'Europe et le FC Barcelone à l'été 2013. Et pourtant, la star brésilienne aurait pu quitter le Brésil bien plus tôt. Alors qu'il n'avait que 13 ans, Neymar est passé tout près de rejoindre le Real Madrid, mais son père et lui ont finalement décidé de ne pas répondre à l'appel merengue selon Wagner Ribeiro. Comme l'a indiqué son ancien agent, Neymar a également laissé filer une occasion de rejoindre Chelsea en 2010. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Wagner Ribeiro a dévoilé toutes les coulisses de ces différents transferts avortés de Neymar.

«Chelsea a proposé beaucoup d'argent, mais Neymar ne voulait pas y aller»