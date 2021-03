Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir de Luka Modric déjà scellé ?

Publié le 10 mars 2021 à 23h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Luka Modric serait assuré de rester au Real Madrid. En effet, le vice-champion du monde croate aurait déjà trouvé un accord avec sa direction et devrait parapher son nouveau bail dans les prochaines semaines.

Arrivé de Tottenham à l'été 2012, Luka Modric pourrait très bientôt faire ses valises et quitter le Real Madrid. A l'instar de son capitaine Sergio Ramos, le milieu offensif croate sera en fin de contrat le 30 juin. Toutefois, un départ l'été prochain ne serait pas du tout à prévoir pour Luka Modric, puisque sa prolongation avec le Real Madrid ne serait plus qu'une question de temps.

Luka Modric serait sûr à «100%» de rester au Real Madrid