Mercato - Real Madrid : Un retournement de situation total pour l'avenir de Modric !

Publié le 27 février 2021 à 17h00 par La rédaction

Le Real Madrid aurait bel et bien l'intention de conserver Luka Modric pour une saison de plus. Son contrat actuel se termine en juin.

Arrivé au Real Madrid en 2012 contre la somme de 30M€, Luka Modric restera l'un des joueurs emblématiques de l'histoire du club madrilène au cours de cette dernière décennie. L'ancien milieu de Tottenham a été un titulaire indiscutable au sein d'une formation madrilène qui aura remporté quatre Ligue des Champions, trois trophées de la Supercoupe d'Espagne et deux titres de champion d'Espagne en moins de 10 ans. D'ailleurs, cette longue parenthèse enchantée dans la carrière de Luka Modric pourrait encore se poursuivre...

Une prolongation d'un an envisagée ?