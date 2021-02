Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce cadre de Zidane annonce la couleur pour David Alaba !

Publié le 27 février 2021 à 15h00 par La rédaction

Toni Kroos, le joueur du Real Madrid, s'est exprimé sur le potentiel transfert de David Alaba, dont il a été le coéquipier au Bayern Munich.

Où jouera David Alaba la saison prochaine ? Le mystère reste entier. L'Autrichien l'a déjà annoncé, il quittera le Bayern Munich à la fin de la saison, une fois que son contrat se serait terminé. Alors qu'Alaba a déjà la possibilité de s'engager avec l'équipe de son choix, les prétendants ne manquent pas pour le joueur de 28 ans, puisque le Real Madrid, le PSG, le FC Barcelone et Chelsea seraient tous en lice pour s'offrir ses services. Alors que le futur de David Alaba reste flou, Toni Kroos, qui fut son coéquipier pendant plusieurs années au Bayern Munich, s'est confié sur l'avenir du défenseur autrichien.

« Je crois qu'il est suffisamment âgé pour prendre ce genre de décision »