Mercato - OM : Les confessions de Maxime Lopez sur son départ agité !

Publié le 11 avril 2021 à 23h10 par K.V.

Pour Maxime Lopez, l'aventure le liant à l'Olympique de Marseille s'est achevée de la pire des manières possible, sur laquelle il est revenu sans filtre.

« Je me sens bien ici. La page OM est tournée. Ça m’a fait du bien de partir. C’est quand même un club à part. Regardez cette saison comment les joueurs ont été exposés, combien cela a été dur pour eux. J’ai passé quatre saisons en tant que professionnel à Marseille et j’ai l’impression d’en avoir fait dix. Bien sûr au début, ça a été dur de quitter le club. Je m’y sentais comme à la maison. Les amis comme Bouba me manquent. Mais je suis parti pour mon bonheur personnel. Je devais prendre mon envol. Je n’étais plus heureux car je ne jouais pas. » Dans les colonnes de L'Equipe , Maxime Lopez a confirmé le fait qu'il ait définitivement tourné la page OM. Très peu utilisé par André Villas-Boas, le milieu de terrain marseillais a préféré se relancer, lui qui est actuellement prêté à Sassuolo. Un nouveau challenge qui lui fait oublier la fin de l'aventure avec l'Olympique de Marseille, extrêmement compliquée pour lui.

« Ça a été horrible. J'avais envie de taper du poing sur la table »