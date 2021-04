Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Maxime Lopez scelle définitivement son avenir !

Publié le 10 avril 2021 à 3h30 par A.M.

Prêté à Sassuolo, Maxime Lopez ne regrette absolument pas son choix et confirme qu'il a définitivement tourné la page OM.

Formé à l'Olympique de Marseille, Maxime Lopez a rapidement été présenté comme un grand espoir du club. Et alors qu'il était très utilisé par Rudi Garcia, son temps de jeu a rapidement diminué avec l'arrivée d'André Villas-Boas sur le banc de l'OM. Par conséquent, l'été dernier, Maxime Lopez a décidé de quitter sa ville natale pour rejoindre Sassuolo où il prêté avec une option d'achat qui deviendra obligatoire dès qu'il aura atteint un certain nombre de matches. Cependant, comme il l'explique, le milieu de terrain ne se voit plus revenir à l'OM.

«La page OM est tournée»