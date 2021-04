Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato - AS Monaco : Fabregas fait une grande annonce sur son avenir !

Publié le 12 avril 2021 à 10h05 par La rédaction

Malgré ses 33 ans, Cesc Fabregas continue d’être un joueur important à l’AS Monaco. L’Espagnol a d’ailleurs affirmé vouloir aller jusqu’au bout de son contrat, qui court jusqu’en juin 2022.