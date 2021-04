Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar bientôt prolongé par Leonardo ? Barcelone se prononce !

Publié le 12 avril 2021 à 9h45 par G.d.S.S.

Alors que le PSG est tout proche d’acter la prolongation de contrat de Neymar, un ancien dirigeant du FC Barcelone remet tout en question et estime qu’il s’agirait d’un mauvais choix de carrière de sa part.

Neymar et le PSG, c’est bientôt réglé ? Comme le10sport.com vous l’a récemment révélé en exclusivité, ce n’est plus qu’une question de jours avant que la direction francilienne ne finisse par officialiser la prolongation de sa star brésilienne jusqu’en juin 2026, réglant ainsi l’un de ses dossiers prioritaires du moment. Mais dans un entretien accordé à Sport , l’ancien dirigeant du FC Barcelone André Cury, qui était à l’origine du recrutement de Neymar en 2013 en provenance de Santos, affiche ses doutes sur l’avenir de l’attaquant brésilien et remet en cause son choix de rester au PSG.

« Le joueur perd des sponsors, de la visibilité »