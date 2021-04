Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dybala a tranché pour son avenir !

Publié le 12 avril 2021 à 7h15 par A.C.

Courtisé par le PSG, le FC Barcelone, Chelsea ou encore Tottenham, Paulo Dybala aurait les idées claires au sujet de son avenir.

En Italie, on ne parle plus que de lui. Star de la Juventus et idole des supporters, Paulo Dybala pourrait quitter Turin et la Serie A à la fin de la saison. La relation avec son club n’a jamais semblé aussi glaciale et sa prolongation de contrat, qui avait été érigée en priorité l’été dernier, ne semble plus qu’une douce illusion. Il n’en fallait pas plus pour alerter les plus grands clubs d’Europe, dont fait partie le Paris Saint-Germain. Il faut dire que Leonardo a toujours été un grand fan de Dybala, qu’il a déjà tenté d’attirer au PSG par le passé. La tâche ne s’annonce toutefois pas simple, puisqu' Il Corriere dello Sport a révélé que la Juventus aurait été contactée par le FC Barcelone, Chelsea et Tottenham ces derniers jours.

« Je sais que Paulo souhaite rester à la Juve »