Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La confidence de Wesley Fofana sur son départ !

Publié le 12 avril 2021 à 5h30 par T.M.

L’été dernier, Wesley Fofana a quitté l’ASSE pour Leicester. Un choix dans lequel Brendan Rodgers, entraîneurs des Foxes, a énormément pesé.

Alors que Claude Puel avait de grands projets pour Wesley Fofana à l’ASSE, le défenseur central en a finalement décidé autrement. En effet, au terme d’un long feuilleton l’été dernier et après avoir fait le forcing pour cela malgré le veto de l’entraîneur des Verts, Fofana a réussi à obtenir son transfert et à rejoindre Leicester. Désormais, c’est sous les ordres de Brendan Rodgers que le Français. Et entre les deux hommes, le courant est immédiatement passé…

« Directement, j’avais adhéré au projet »