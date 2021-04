Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une ouverture avec Ousmane Dembélé…

Publié le 12 avril 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que le nom d’Ousmane Dembélé est annoncé dans le viseur du PSG, l’attaquant français n’exclut pas l’idée d’un départ du FC Barcelone où il n’a plus qu’une année de contrat

Au même titre que Neymar et Kylian Mbappé au sein du PSG, le contrat d’Ousmane Dembélé (23 ans) court jusqu’en juin 2022 au FC Barcelone. La direction du club catalan devra donc très rapidement faire un choix dans ce dossier : prolonger l’ancien Rennais qui revient fort cette saison, ou bien envisager de le vendre lors du prochain mercato, à un an de la fin de son contrat. D’ailleurs, le PSG serait intéressé par le profil de Dembélé, qui n’exclut aucune option pour son avenir comme il l’a indiqué au micro de beINSPORTS.

Dembélé reste flou sur son avenir