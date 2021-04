Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’énorme joie de Maxime Lopez après son départ !

Publié le 12 avril 2021 à 4h45 par T.M.

L’été dernier, Maxime Lopez a quitté l’OM pour filer à Sassuolo. Et le milieu de terrain n’a pas caché sa joie d’avoir pu rejoindre un club comme celui où il évolue actuellement.

Issu du centre de formation de l’OM, Maxime Lopez était l’une des fiertés du club phocéen. Toutefois, après avoir été lancé dans le grand bain par Rudi Garcia et disposait d’un temps de jeu conséquent, cela a quelque peu basculé sous les ordres d’André Villas-Boas. Jouant les seconds rôles avec le Portugais, Maxime Lopez a fini par s’en aller l’été dernier en rejoignant Sassuolo. Mais comme l’a expliqué l’ancien joueur de l’OM, cela est une énorme chance d’avoir vu le club italien venir le chercher.

« Un cadeau qui est venu du ciel »