Mercato - OM : Nouveau rebondissement pour l’avenir de Thauvin !

Publié le 11 avril 2021 à 14h10 par B.C.

Annoncé un temps vers le FC Séville, Florian Thauvin n’apparaitrait plus comme une priorité aux yeux de Monchi, directeur sportif du club andalou.

Libre à l’issue de la saison, Florian Thauvin voit son avenir s’inscrire en pointillé. En effet, la nomination de Pablo Longoria à la présidence de l’OM pourrait avoir son importance dans ce dossier. L’ancien head of football souhaite parvenir à un accord avec le champion du monde tricolore pour sa prolongation comme vous l’avait indiqué le10sport.com en début d’année, et il pourrait obtenir gain de cause. Selon La Provence , l’attaquant se sentirait désiré dans la cité phocéenne et n’exclurait donc pas de poursuivre sa carrière à Marseille, d’autant que les pistes ne sont pas nombreuses pour son avenir. Si l’AC Milan serait toujours sur ses traces, Florian Thauvin n’envisagerait pas de retourner en Premier League après son passage difficile à Newcastle entre 2015 et 2017, et une arrivée en Espagne semble également peu probable à ce jour.

Séville à l’écart ?