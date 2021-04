Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à faire une énorme folie pour Haaland ?

Publié le 12 avril 2021 à 4h30 par T.M.

Pour l’avenir d’Erling Braut Haaland, Mino Raiola aurait visiblement de grandes ambitions. Et le PSG pourrait bien se retrouver au coeur de cela. Explications.

Après avoir rejoint le Borussia Dortmund en janvier 2020, Erling Braut Haaland pourrait prochainement faire ses valises. En effet, grâce à ses performances XXL, le Norvégien a désormais les plus grands clubs européens à ses pieds, à l’instar notamment du Real Madrid et du FC Barcelone, qui ont d’ailleurs déjà rencontré Mino Raiola, agent d’Erling Braut Haaland, et le père de l’attaquant de 20 ans pour évoquer un possible transfert. Mais pour cela, il pourrait bien falloir répondre à d’incroyables demandes de la part de Mino Raiola.

Plus de 1M€ par semaine ?