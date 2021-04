Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a pris une décision radicale pour son avenir !

Publié le 12 avril 2021 à 9h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Neymar semble en bonne voie pour prolonger son bail au PSG. Et pourtant, le Brésilien avait refusé de baisser son salaire...

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, si les négociations bloquent toujours avec Kylian Mbappé, celles avec Neymar sont en excellente voie. En effet, le PSG a trouvé un accord avec son numéro 10 afin d'étendre son bail jusqu'en juin 2026. Tout semble calé entre les deux parties, il ne manque plus que l'officialisation, qui se fait cruellement attendre ces dernières semaines alors que la menace d'un retour au FC Barcelone ne cesse de faire parler dans la presse catalane. Malgré tout, l'optimisme règne à Paris.

Neymar a refusé de baisser son salaire