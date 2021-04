Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le sort en est déjà jeté pour Neymar !

Publié le 12 avril 2021 à 6h15 par Th.B.

Annoncé de retour au FC Barcelone, Neymar n’aurait aucune chance de revenir au Barça selon son ancien agent. Personne ne pourrait s’offrir les services du numéro 10 du PSG.

Prolongera, ne prolongera pas ? Le10sport.com vous a assuré le jeudi 8 avril que la prolongation de Neymar est bouclée pour un contrat qui le liera au PSG jusqu’en juin 2026, soit quatre saisons supplémentaires que son bail actuel. Néanmoins, la presse espagnole en a rajouté une couche sur sa volonté de rejouer aux côtés de Lionel Messi au FC Barcelone. The Daily Record a même fait savoir qu’un échange avec Ousmane Dembélé ou Antoine Griezmann pourrait faciliter l’opération, Neymar privilégiant un retour au FC Barcelone plutôt qu’une fructueuse prolongation au PSG. Mais selon son ex-représentant, le Paris Saint-Germain est l’unique club capable de s’offrir Neymar actuellement.

« Aucun club au monde ne peut offrir ce que lui offre le PSG »