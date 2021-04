Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé met le Qatar en alerte !

Publié le 12 avril 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que le PSG attend une réponse rapide de la part de Kylian Mbappé, dont le contrat prend fin en juin 2022. Mais l'attaquant français ne semble pas pressé.

Mercredi soir, au micro de Sky Sport , Leonardo affichait sa volonté de donner une réponse rapide concernant la prolongation de Kylian Mbappé : « Nous serions heureux de parler de contrats mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la compétition. Nous devrons voir les choses et nous arriverons bientôt à une situation plus concrète avec eux, pour faire des annonces qui devraient vous rendre heureux. Mais pour l’instant, nous devons nous concentrer sur la compétition . » Cependant, le Champion du monde semble moins pressé que le PSG.

Mbappé n'a toujours pas tranché