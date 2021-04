Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi, Draxler... Quel joueur Leonardo doit sacrifier cet été ?

Publié le 12 avril 2021 à 8h00 par La rédaction

Leonardo a déjà commencé à travailler sur plusieurs dossiers pour renforcer le Paris Saint-Germain. Mais s’il veut recruter, le directeur sportif du PSG devra se séparer de certains éléments ! Quel jouer devrait être sacrifié selon vous ? C’est notre sondage du jour !

Comme souvent, Leonardo a des plans très ambitieux pour le Paris Saint-Germain... en commençant par garder ses meilleurs joueurs. Ces derniers mois, le directeur sportif du PSG a bouclé plusieurs dossiers chauds, avec les prolongations d’'Angel Di Maria et Juan Bernat. Mais le meilleur arrive ! Nous vous avons en effet expliqué sur le10sport.com que Leonardo travaille activement pour prolonger les contrats de Neymar et de Kylian Mbappé. Pour le premier, tout est quasiment bouclé et l’annonce devrait arriver sous peu. La situation est différente pour Mbappé, puisque selon nos informations il n’a pas encore donné une réponse claire au PSG. Parallèlement, Leonardo souhaiterait également garder Moise Kean, qui est pour le moment simplement prêté par Everton, sans parler des postes à renforcer comme celui de latéral droit, où Alessandro Florenzi semble bien seul.

Le PSG peut faire peau neuve avec Leonardo

Pour acheter, le Paris Saint-Germain devra toutefois vendre. Et là encore, les options ne manquent pas. Sergio Rico ne semble en effet pas vraiment au niveau de son numéro un, Keylor Navas, qui aligne les prestations de très haut niveau. En défense Thilo Kehrer est également critiqué, tandis qu’Abdou Diallo joue peu, bien qu’il montre des très belles choses. A gauche de la défense Layvin Kurzawa a prolongé son contrat l'été dernier, alors que tout le monde le voyait quitter le PSG, tandis qu’à droite Colin Dagba ne semble pas vraiment apporter satisfaction. Viennent ensuite Idrissa Gueye, Ander Herrera ou encore Pablo Sarabia, qui alternent le bon et le moins bon, mais qui ne semblent pas indispensables à ce PSG. La situation de Julian Draxler est plus délicate, puisqu’il est en fin de contrat, tandis que l’énorme atout de Leonardo pourrait être Mauro Icardi, qui a toujours la cote en Serie A.



Alors, quel joueur Leonardo doit sacrifier cet été selon vous ?