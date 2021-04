Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une offensive en préparation pour Camavinga ?

Publié le 12 avril 2021 à 20h00 par A.M.

Dans le viseur du Real Madrid, Eduardo Camavinga pourrait prochainement faire l'objet d'une offensive du club merengue qui s'entretient régulièrement avec Jonathan Barnett, l'agent du joueur.

« Je m'attends à trois ou quatre très gros deals de mon cru qui battront beaucoup de records. J'espère qu'elles se concrétiseront. Nous avons de très bons joueurs. Nous avons probablement le meilleur jeune joueur du monde en Camavinga. Nous avons Grealish. Nous avons Konate à Leipzig . » Ces derniers jours, Jonathan Barnett, agent d'Eduardo Camavinga, laissait entendre qu'il pourrait être à l'origine de plusieurs gros transferts cet été. Bien évidemment, le milieu de terrain du Stade Rennais pour en faire partie puisque d'après les informations du journaliste de The Athletic , David Ornstein, l'international français ne prolongera pas son bail en Bretagne qui s'achève en juin 2022.

Le Real Madrid s'active pour Camavinga