Mercato - PSG : Pochettino est clairement prévenu pour Kane !

Publié le 12 avril 2021 à 21h45 par A.M.

En quête d'un nouveau joueur offensif dans le cas où Kylian Mbappé venait à quitter le PSG cet été, Mauricio Pochettino rêve de retrouver Harry Kane, mais Tottenham sera intransigeant.

Cet été, le Paris Saint-Germain pourrait être contraint de se mettre en quête d'un renfort d'envergure pour remplacer Kylian Mbappé. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français prend en juin 2022, et tant qu'il n'a pas prolongé, le doute persistera pour son avenir. Dans cette optique, le club parisien scrute le marché à la recherche de son éventuel successeur. Et selon les informations de Téléfoot, Mauricio Pochettino aurait ainsi contacté Harry Kane afin de connaître sa situation et ses velléités si jamais Tottenham ne se qualifiait pas pour la Ligue des Champions.

Tottenham sera intransigeant pour Kane